A interpretação mais adequada para a variação da nota de ciências dos alunos brasileiros no Pisa entre 2018 e 2022 é de estabilidade, não de queda ou piora, diferentemente do que afirmavam título e texto de versão anterior da reportagem "Brasil segue entre os últimos do mundo em matemática, ciência e leitura, mostra Pisa". No caso de matemática e leitura, houve ligeira redução do desempenho no período. O texto original foi corrigido, e uma nova versão, publicada.

Correção