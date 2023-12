SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal faz na manhã desta quinta (7) uma operação contra grupos que usam o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, para envio de drogas ao exterior por meio de despacho de bagagens e setor de cargas.

Os agentes federais cumprem 14 mandados de prisões temporárias e 18 de busca e apreensão contra integrantes de quadrilhas de tráfico de drogas que atuam no terminal.

Sete dos investigados já foram presos nesta manhã. Os demais ainda são procurados.

A operação, batizada de "Bota Fora", decorre de três investigações distintas acerca desses grupos de traficantes que usam o aeroporto para o envio de cocaína a diversos países da África e Europa, segundo a PF.

Alguns dos suspeitos são considerados líderes do tráfico na região de Guarulhos. Durante a investigação, a PF descobriu grupos de WhatsApp utilizados pelos integrantes do esquema para organizar o envio da droga para fora do país.

Membros das quadrilhas despachavam malas irregularmente com as drogas e também atuavam no envio da cocaína pelo setor de cargas do aeroporto.

O montante apreendido no Brasil e no exterior soma quase 700 quilos de cocaína. Os países de destino da droga eram Alemanha (578 quilos), Portugal (77 quilos) e Etiópia (37 quilos).