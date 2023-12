SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma colisão entre um caminhão-betoneira e uma van escolar causou a morte de duas pessoas na manhã desta quinta-feira (7) em Minas Gerais.

Os dois mortos no acidente eram o motorista da van e um aluno que estava no veículo. A informação é do Corpo de Bombeiros.

Outras oito pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região. Os estados de saúde delas não foram informados.

Ainda não há detalhes sobre o acidente, mas o que se sabe é que a betoneira tombou e o teto da van escolar ficou destruído. O local será periciado pela Polícia Civil.

O acidente foi registrado no trevo de Resende Costa, na MG-383. Os bombeiros foram chamados às 7h35.