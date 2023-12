SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem foi soterrado em uma obra na avenida Santo Amaro, na altura do número 1.160, no Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo, por volta do meio-dia desta sexta-feira (8).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima é um funcionário da obra que caiu em um buraco.

O funcionário teve parada cardiorrespiratória e os bombeiros atuaram no resgate com sete equipes. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital São Luiz do Morumbi.

No local ocorre uma obra da Prefeitura de São Paulo para requalificação da avenida. O trecho em obras é de 1,2 km e o investimento é de R$ 74 milhões.

Não há informações nome ou idade da vítima.

A gestão Ricardo Nunes (MDB), por meio da SPObras, afirmou que lamenta profundamente o acidente ocorrido com um trabalhador terceirizado da Sabesp, que atuava nas obras da empresa durante a requalificação da avenida Santo Amaro.

"Assim que o acidente foi identificado, imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Defesa Civil foram acionadas e já estão no local para prestar assistência ao trabalhador e oferecer os cuidados necessários adotando todos os protocolos de segurança necessários para situações dessa natureza. As causas do acidente estão sendo apuradas. A prefeitura está acompanhando de perto a situação e dará todo o suporte necessário", afirmou a gestão em nota.