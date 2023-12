SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu o primeiro andar de um prédio no bairro de Santa Cecília, no centro de São Paulo, por volta das 22h50 desta sexta-feira (8).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas e o fogo foi extinto por cinco equipes, por volta das 23h30. Os danos foram apenas materiais, de acordo com as primeiras informações.

Ainda não há indícios sobre o que iniciou o fogo, que se restringiu ao primeiro andar do Edifício Rosa Helena, de três andares, na Rua das Palmeiras.

Imagens que circulam nas redes sociais, gravadas por moradores da região, mostram a fumaça em volta do prédio.