SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) se feriu após sofrer tentativa de assalto na Bela Vista, bairro na região central de São Paulo, durante a manhã deste sábado (9).

Segundo a parlamentar, ela voltava de evento do partido quando um homem quebrou o vidro traseiro do carro para pegar seu celular. Ela jogou o aparelho no chão e evitou o roubo, mas foi atingida por estilhaços e teve a boca e as mãos feridas. Seu motorista saiu ileso.

Em vídeo publicado no Instagram após o ocorrido, Tabata disse que a violência tomou conta da capital paulista.

"Nunca me senti tão insegura na minha cidade. Essa não é a São Paulo em que eu quero criar meus filhos. Precisamos ter coragem de dar um basta nessa situação", declarou.

Boletim de ocorrência não foi realizado até publicação deste texto. Segundo a assessoria da deputada, ela deve manter seus compromissos deste fim de semana.

Com apoio do vice-presidente Geraldo Alckmin, Tabata é pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. As eleições ocorrem em outubro do próximo ano.