- Hoje é Dia: direitos humanos e dos animais são destaques da semana

Hoje, 10 de dezembro, é um dia muito importante para a conscientização em relação à causa dos direitos humanos. Há 75 anos, em 1948, foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU. A carta, que é um marco crucial na promoção e proteção dos direitos fundamentais de todas as pessoas, deu origem ao Dia Internacional dos Direitos Humanos.

Na história dos veículos da EBC, a data já foi destaque algumas vezes. Em 2018, .cmpTableCell { max-width: 92%; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 15%;text-align: center;font-size: var(--fnt-titulos-1);background-color: rgba(32,192,32,.3);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color: var(--txt-highlight);padding: .8rem 0;border-top: dotted 1px var(--txt-color);} .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+1) {width: 85%;background-color: var(--txt-highlight);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color:var(--btn-color);} @media only screen and (max-width: 991px) { .cmpTable { padding: .8rem; border: solid 1px var(--bg-color); background-color: rgba(255,255,255,.3); } .cmpTable .cmpTableTitle { width: 100%; background-color: transparent !important; color: var(--bg-color); font-size: var(--fnt-titulos-2); padding: .8rem 0; border-bottom: dotted 1px var(--btn-color); } /* table 2 cols */ .tcols-2 .cmpTableCell { display: block; width: 100% !important; background-color: var(--txt-color); color:var(--bg-color) !important; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 10%;font-weight: 800;font-size: var(--fnt-titulos-1);padding: .8rem 0;text-align: left;background-color: transparent;/* border: solid 5px var(--txt-color); */border-bottom: solid 10px var(--txt-color);/* border-top-left-radius: 10px; **/ Recebimento do Prêmio Nobel de Literatura pelo Escritor José Saramago (25 anos) - primeiro Nobel concedido a um escritor de língua portuguesa Adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU (75 anos) Dia Internacional dos Direitos Humanos - comemorado no dia da aclamação e proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948 Dia Internacional dos Direitos Animais - criado há 20 anos pela ONG inglesa Uncaged, visando chamar atenção para a necessidade de inclusão de todos os animais como sujeitos morais, de direito, capazes de sentir e sofrer

Nascimento do médico, patologista e bacteriologista alemão Heinrich Hermann Robert Koch (180 anos) - um dos fundadores da microbiologia e um dos principais responsáveis pela atual compreensão da epidemiologia das doenças transmissíveis

Nascimento do cantor francês Hector Berlioz (220 anos) - músico romântico, autor da "Sinfonia Fantástica" e "Grande Messe des morts", exerceu contribuições significativas para a orquestra moderna, com seu Treatise on Instrumentation. Ele criou música para enormes grupos orquestrais para alguns de seus trabalhos, e realizou vários concertos com mais de mil músicos

Morte do teórico e crítico de teatro alemão radicado no Brasil Anatol Rosenfeld (50 anos)

Nascimento do romancista, dramaturgo e historiador russo Alexander Issaiévich Soljenítsin (105 anos) - suas obras construíram e celebrizaram a imagem que o mundo tem a respeito aos gulags, sistema prisional baseado em trabalhos forçados existente na antiga União Soviética. Recebeu o Nobel de Literatura de 1970.

Dia Internacional das Montanhas - comemoração instituída pela Assembléia da ONU, na Resolução nº 57/245 de 20 de dezembro de 2002, com especial apoio da UNESCO