SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Defesa de Civil de Maceió informou que o solo na área da mina da Braskem, no bairro do Mutange, afundou 12,5 cm nas últimas 24h.

Queda acumulada é de 2,35 metros. Nas 24 horas anteriores, o solo afundou 13 cm, conforme boletim divulgado no sábado (9).

A mina afunda cerca de meio centímetro por hora, de acordo com as autoridades. A velocidade é a mesma de sábado, mas é maior do que na sexta-feira (8), quando era de cerca de 0,2 cm por hora.

Defesa Civil mantém alerta. O órgão pediu que a população não transite na área desocupada "até uma nova atualização da Defesa Civil, enquanto medidas de controle e monitoramento são aplicadas para reduzir o perigo".

MINA PODE COLAPSAR

Décadas de exploração da Braskem do solo embaixo da capital alagoana deixaram o terreno instável. Pesquisadores alertam sobre o risco de desabamento desde 2010.

A empresa encerrou a extração em 2019 e começou a fechar as minas. Porém, ainda há minas que não foram preenchidas. Em nota, a empresa diz que toma "todas as medidas necessárias para mitigar, compensar ou reparar impactos" nos bairros sob risco.