SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 45 anos foi morto pela polícia ao manter a esposa e uma criança reféns dentro de um apartamento em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Ele mantinha a mulher e uma criança sob ameaça e portava uma faca, segundo a Polícia Militar.

O imóvel onde estava o casal fica na rua Mateus Grou e o desentendimento começou por volta das 8h45.

Segundo informações iniciais, a mulher teria gritado pedindo por socorro logo no começo da manhã.

Ainda segundo a PM, o Gate (Grupo de Ações Táticas) foi acionado e atuava nas negociações para que o homem liberasse a vítima.

Depois de horas de negociações, o homem libertou a criança. A idade dela não foi revelada e nem se era filha dele. Porém, as negociações não avançaram e ouve confronto, segundo a PM.

Ao menos dois tiros teriam sido disparados. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já estava no endereço e constatou a morte do agressor ainda no local.

A mulher não ficou ferida, ainda de acordo com a PM, mas foi socorrida em estado de choque para o pronto-socorro do Hospital Samaritano.