SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma picape colidiu com uma charrete em um cruzamento em Maryland, nos EUA, lançando para fora os quatro passageiros da carroça e ferindo gravemente dois deles, incluindo uma criança, todos da mesma família

O incidente ocorreu neste domingo (10), perto do cruzamento da Point Lookout Road com a Pin Cushion Road em Leonardtown. O cavalo "empinou inesperadamente", empurrando a charrete no caminho da picape, disse o gabinete do xerife do condado de St. Mary.

O cavalo morreu no local e os quatro ocupantes foram ejetados no acidente, incluindo uma criança, explicou o gabinete, em uma postagem publicada no Twitter.

Duas pessoas ficaram presas sob o carrinho, segundo afirmou o Corpo de Bombeiros Voluntários de Mechanicsville no Facebook. Os ocupantes da picape não se feriram, disse a porta-voz do departamento do xerife, Alisa Casas.

Um jovem de 16 anos dirigia a charrete no momento do acidente. O adolescente e um adulto ficaram gravemente feridos e foram encaminhados ao hospital. Um segundo adulto e uma criança que viajavam no assento de trás também foram hospitalizados, mas com ferimentos leves, relatou a polícia.

Os ocupantes eram familiares. Os quatro estavam conscientes e se comunicando com a equipe do hospital na noite deste domingo, segundo Casas.

Imagens da cena captadas pelas autoridades mostram uma carruagem preta com danos significativos na estrutura e um grupo de homens vestidos com o que parecem ser trajes tradicionais Amish.

O condado de St. Mary, no sul de Maryland, abriga uma comunidade Amish relativamente grande. Famílias Amish e menonitas se mudaram da Pensilvânia para lá na década de 1930, de acordo com um site de turismo do condado.