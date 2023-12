SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um carro-forte foi atacado por assaltantes com fuzis, no início da noite desta segunda-feira (11), na Rodovia dos Imigrantes, trecho de São Bernardo do Campo.

Os criminosos teriam abordado e atirado contra o carro-forte, que estava ocupado por quatro vigilantes.

Dois veículos foram localizados pela Guarda Municipal de São Bernardo do Campo com munições e civis na rua Ângelo Demarchi.

A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) afirmou, por meio de nota, que mais detalhes sobre o caso serão divulgados após o registro da ocorrência.

A reportagem tenta contato com a Ecovias, empresa responsável pela Rodovia dos Imigrantes. Caso haja resposta, o texto será atualizado.