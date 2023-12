SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os trens da linha 9-esmeralda da Viamobilidade circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Berrini e Hebraica-Rebouças, em São Paulo, nesta terça-feira (12), por conta de falha na região da Vila Olímpia.

De acordo com a ViaMobilidade o problema ocorre no pantógrafo, um equipamento em formato de chifre que conecta a rede aérea com o trem, por onde a energia é transmitida.

A falha ocorre desde o começo da operação, às 4h.

Milhares de passageiros são afetados em seus deslocamentos nesta manhã e reclamam da falta de informações. Pontos de ônibus ao longo do trecho afetados estão cheios.

A ViaMobilidade acionou 35 ônibus da operação Paese ara reforçar a circulação no trecho entre Pinheiros e Berrini.

Ainda segundo a concessionária, os passageiros são informados por avisos sonoros nos trens e nas estações e auxiliados pelos agentes de atendimento e segurança da companhia.