SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cardiologista Roberto Kalil, médico do presidente Lula (PT), foi vítima de um assalto à mão armada na manhã desta terça-feira (12), no centro de São Paulo.

Kali, que é diretor do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, foi abordado na garagem de seu consultório particular, no bairro da Bela Vista, por volta das 9h30.

Conforme nota encaminhada pelo Hospital Sírio-Libanês, Kalil não foi agredido e encontra-se bem.

O texto não cita quais objetos foram levados pelos criminosos.

Procurada, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) não havia se pronunciado sobre o caso até a publicação do texto.