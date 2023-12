BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal e o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público de São Paulo deflagraram na manhã desta terça (12) operação contra quadrilha de Ribeirão Preto (a 313 km da capital) suspeita de movimentar R$ 700 milhões, em período de cinco anos, com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

A operação, batizada de Alcateia, cumpriu 26 mandados de prisão temporária e 39 mandados de busca e apreensão em quatro cidades paulistas (Ribeirão Preto, Franca, Catanduva e Serrana), uma de Minas Gerais (Passos) e uma de Mato Grosso (Mirassol D'Oeste). Entre os bens apreendidos estão veículos de luxo e armas.

As investigações, conforme a Promotoria, apontaram que a quadrilha era especializada no tráfico de cocaína e crack. Somente entre julho de 2022 e novembro de 2023, a o grupo faturou pelo menos R$ 54 milhões com a venda de drogas, segundo a apuração.

"A estrutura criminosa contava com um grupo de integrantes que se destinava exclusivamente a movimentar os lucros do tráfico, com sucessivas manobras de lavagem de capitais, mediante utilização de contas bancárias em nome de terceiros, aquisição de automóveis, imóveis e outros bens", aponta o o órgão, em nota.

A PF afirma que 59 pessoas já foram identificadas como participantes do esquema de venda de drogas. Segundo a corporação, o nome "Alcateia" é simbólica e faz referência a um dos investigados, conhecido como Lobo e que tinha posição de destaque na estrutura do grupo.