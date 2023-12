- Ederson é um dos 3 finalistas ao prêmio de melhor goleiro da Fifa 2023

Os três goleiros foram os mais votados entre os cinco indicados pela Fifa em setembro – também estavam na disputa o camaronês Onana (ex-Inter de Milão e hoje no Manchester United) e o alemão Ter Stegen (Barcelona). O goleiro vencedor The Best será anunciado durante cerimônia de gala em Londres, em 15 de janeiro de 2024. Na mesma noite serão conhecidos os ganhadores nas demais categorias da premiação, cujos finalistas ainda serão divulgados pela Fifa.

O período de avaliação do desempenho dos goleiros se estendeu do dia 19 de dezembro de 2022 até 20 de agosto deste ano. Neste período, Ederson se destacou na conquista do título inédito do City na Liga dos Campeões (2022/23): levou apenas três gols em sete jogos da fase eliminatória. O time britânico completou a Tríplice Coroa ao faturar também as taças da Premier League e da Copa da Inglaterra.

#TheBest FIFA Women's Goalkeeper Finalists! ????????



???????? Mackenzie Arnold

???????? Catalina Coll

???????????????????????????? Mary Earps



Want to know more about the final three? ???????? — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 12, 2023

Também nesta terça (12) foram anunciadas as finalistas a melhor goleira do mundo de 2023, no período entre 1º de agosto de 2022 e o último dia 20 de agosto. As mais votadas foram a australiana Mackenzie Arnold (West Ham) a espanhola Catalina Coll (Barcelona), e a britânica Mary Earps (Manchester United). Na lista inicial de indicadas ao prêmio da Fifa, estavam ainda a alemã Ann-Katrin Berger (Chelsea), a chilena Christiane Endler (Lyon), a sueca Zecira Musovic (seleção da Suécia) e a espanhola Sandra Panos (Barcelona).

Tags:

Ederson | eleição | Esportes | Finalistas | futebol | Goleiro | Prêmio | The Fifa Best 2023