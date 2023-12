O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social vai destinar até R$ 336 milhões do Fundo Amazônia para promover a agricultura de base sustentável e a alimentação escolar saudável na região. Os recursos serão aplicados em dez projetos que serão selecionados por edital, abrangendo todos os nove estados da Amazônia Legal. Eles devem atuar no fortalecimento da capacidade de produção, aquisição e consumo de alimentos sustentáveis e da sociobiodiversidade.

O objetivo é levar comida saudável e segurança alimentar a crianças e jovens da rede pública de ensino, gerando emprego e renda para agricultores familiares, incluindo quilombolas, assentados e grupos de mulheres, povos indígenas e demais comunidades tradicionais.

A seleção faz parte da iniciativa Amazônia na Escola: Comida Saudável e Sustentável, resultado de parceria entre o BNDES, que é gestor do Fundo Amazônia, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o governo federal.

Cada projeto selecionado será apoiado com, no mínimo, R$10 milhões. De acordo com o BNDES, serão selecionadas duas propostas para o estado do Pará e uma para cada um dos outros estados da Amazônia Legal: Acre, Amapá, Roraima, Rondônia, Tocantins, Amazonas, Maranhão e Mato Grosso. A previsão é alcançar 56 municípios. Podem participar da seleção, fundações de direito privado, associações civis e cooperativas. O edital pode ser acessado no site do Fundo Amazônia.

Tags:

BNDES | Economia | Fundo Amazônia