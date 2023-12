- Vôlei: Minas perde na estreia e se complica no Mundial de Clubes

Primeiro time brasileiro a estrear no Mundial de Clubes de Vôlei Feminino, em Hangzhou (China), o Minas se complicou na competição ao perder para as donas da casa do Tianjin Bohai. Nesta quarta-feira (13), a equipe mineira foi superada por 3 sets a 0 (25/22, 25/16 e 25/21) no duelo da primeira fase do Grupo A.

Para seguir vivo no Mundial, o Minas precisa vencer o próximo duelo, às 8h30 (horário de Brasília) de sexta (15), contra o Eczacibasi (Turquia), um dos favoritos ao título. As Guerreiras de Aço, como também é chamada a equipe mineira, busca o título inédito na competição.

???? Mundial de Clubes 2023



???? 3° SET



???? Tianjin Bohai Bank (CHN) 25 x 20 Gerdau Minas ????



? FIM DE JOGO

3 a 0 para o Tianjin Bohai Bank#VaiMinas #GerdauMinas pic.twitter.com/pqF5zotYjM — Minas Tênis Clube (@MinasTenisClube) December 13, 2023

O Mundial reúne seis times divididos em dois grupos. No Grupo B está o outro time brasileiro, o Praia Clube, e também o Vakifbank (Turquia) e o Sport Center 1 (Vietnã). Os dois primeiros colocados na primeira fase se classificam às semifinais. O torneio vai até domingo (17).

No confronto de hoje (13), o time brasileiro entrou em quadra desfalcado da levantadora Jenna Gray, que lesionou gravemente na véspera da estreia. Os destaques do jogo foram a central Julia Kudiess e a oposta Kisy, que anotaram 12 pontos cada uma.

Ao fim da partida, a campitã Thaisa analisou o desempenho do Minas na estreia do Mundial.

“Começamos o jogo com um bom desempenho no saque. Elas têm um poder de ataque muito grande, então precisamos investir no saque para afastar a bola da rede, e fizemos bem isso no primeiro set, mas nos outros dois pecamos muito. Saio com um sentimento de que poderia fazer mais e vou estudar para fazer melhor”, garantiu a jogadora meio de rede, bicampeã olímpica com a seleção brasileira.

Praia Clube estreia às 3h de quinta (14)

O time de Uberlândia entra em quadra na madrugada desta quinta (14), às 3h, contra o Sport Center (Vietnã), equipe estreante no Mundial. O segundo e último jogo da primeira fase será às 3h de sexta (15), contra o Vakifbank (Turquia), atual vice-campeão do torneio.

Tags:

Esportes | Hangzhou | Minas | Mundial de Clubes | praia clube | título inédito | vôlei feminino