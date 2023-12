SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O corpo do cantor gospel Pedro Henrique, que morreu aos 30 anos durante uma apresentação, será velado e enterrado em Porto Seguro (BA).

Corpo do músico será transferido de Feira de Santana a Porto Seguro, após liberação do IML (Instituto Médico Legal). "Ele é natural de Porto Seguro. Os pais dele moram lá", contou Giovani Mandelli, diretor da gravadora Todah Music, em conversa com o UOL.

A mulher do músico, a influenciadora Suilan Barreto, já está na cidade. "A gravadora já enviou a esposa dele para lá também, agora cedo. Passamos a madrugada com ela", completou.

Pedro morreu aos 30 anos, na quinta-feira (14), durante uma apresentação. Ele estava cantando quando caiu no chão, teve convulsões e não resistiu.

O diretor da gravadora afirma que a equipe médica ainda investiga a causa da morte. "Tudo nos leva a crer que foi um infarto fulminante, mas os médicos ainda não deram como certa a causa da morte ser infarto", completou Mandelli. Mais cedo, em conversa com a reportagem, uma produtora chegou a confirmar que o músico teve um infarto fulminante.