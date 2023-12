SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil prendeu três suspeitos e identificou um quarto envolvido na prática de golpes que simulavam leilões de carros do Detran (Departamento Estadual de Trânsito) de São Paulo, causando um prejuízo de R$ 3 milhões a 80 vítimas.

A operação visa enfrentar uma célula criminosa voltada para a prática de golpes, conhecidos como phishing scam, e foi realizada na manhã de desta quinta-feira (14), nos municípios de Santo André e São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. As diligências contaram com o apoio do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) do Deinter 3.

O grupo simulava o site de leilões do Detran e enganava os usuários, que pensavam estar se cadastrando para participar dos pregões públicos que o órgão promove com carros apreendidos. Com o cadastramento, a quadrilha ganhava acesso a documentos e informações confidenciais das vítimas.

As diligências prosseguem visando a localização e prisão do último líder da quadrilha, informou a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo). Essa é a primeira fase da operação, cujo inquérito apartado buscou-se o cumprimento das medidas cautelares de restrição de liberdade.

O QUE É PHISHING

Os golpes de phishing são tentativas de criminosos para obter informações pessoais, como números de contas bancárias, senhas e números de cartão de crédito. Eles fazem isso enviando emails, mensagens de texto ou outras formas de comunicação que parecem ser de uma fonte legítima.

No e-mail ou mensagem, os criminosos podem pedir que você clique em um link ou abra um arquivo que contém malware (software malicioso). Uma vez que você clica no link ou abre o arquivo, o malware pode roubar suas informações pessoais.