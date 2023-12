SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Reforma tributária é aprovada em votação histórica, governo espera que STF derrube marco temporal, post que implica Bolsonaro no 8/1 é recuperado e outras notícias para começar este sábado (16).

REFORMA TRIBUTÁRIA

Reforma tributária é aprovada em votação histórica e vai a promulgação. Mudança sepulta sistema criado na década de 1960; projetos vão regulamentar alíquotas e regras específicas dos novos tributos.

JUSTIÇA

Governo espera que STF derrube marco temporal novamente, mas avalia terceirizar ação. Enquanto isso, bancada ruralista já prevê disputa jurídica sobre tema e tem PEC em tramitação para reagir.

GOVERNO LULA

Secretário no Planalto ganha força na sucessão de Dino, e Lewandowski é descartado por líder. Wellington César Lima e Silva, próximo de Jaques Wagner, se torna um dos principais cotados para assumir pasta no ministério de Lula.

ECONOMIA

AMBIENTE

Entrada do Brasil na Opep+ em meio à COP28 foi uma bênção, diz ministro de Minas e Energia. Para Alexandre Silveira, europeus queriam 'camisa de força ambiental' no Brasil e ingresso em grupo do petróleo dá 'altivez' para discutir matriz energética.

JUSTIÇA

Post que implica Bolsonaro no 8/1 é recuperado e enviado ao STF. Ministério Público afirma que juntou relatório e vídeo em inquérito; Facebook não tinha enviado material.

CONGRESSO NACIONAL

Moro enfrenta turbulências em série e vê elevar risco de cassação do mandato. Ex-juiz sofre novos desgastes por sabatina de Dino e parecer do Ministério Público, e defesa diz esperar decisão técnica.

EDUCAÇÃO

Maioria de alunos e educadores está insatisfeita com novo ensino médio, diz pesquisa da Unesco. Índice é de 56% entre estudantes e chega a 76% dos professores e 66% dos gestores; mudança pode ser votada semana que vem.

ARGENTINA

Viajar para Argentina pode ficar mais caro após medidas de Milei. País vizinho, porém, deve continuar sendo destino barato para brasileiros; preços ainda estão voláteis.

INTERIOR DE SÃO PAULO

Médico suspeito de causar 42 mortes é preso em hospital no interior de SP. João Batista de Couto Neto é investigado no Rio Grande do Sul; OUTRO LADO: defesa diz que prisão é 'antecipação de pena' .

TELEVISÃO

Matthew Perry, o Chandler da série 'Friends', morreu de efeitos agudos de quetamina. Exame toxicológico classifica morte como um acidente, disparado por doença arterial e o tratamento do vício em drogas.

TELEVISÃO

Band demite comentarista acusado de racismo durante programa esportivo. Farid Germano Filho imitou um macaco para caçoar do Internacional, rival do Grêmio, durante a edição da última quinta-feira (14).

JUSTIÇA

Roger Moreira faz acordo e publicará posts contra abuso sexual infantil. Roqueiro virou alvo de inquérito do Ministério Público após recriminar menina que engravidou em estupro.

NATAL

Papais Noéis negros fazem crianças vibrarem no Natal de Salvador: 'Da minha cor!'. Evilasio Bouças, 60 anos, e Leopoldo Conceição, 78, trabalham várias horas ao dia e animam famílias com representatividade.