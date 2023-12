SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois homens morreram e uma policial civil do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) ficou ferida em estado grave após uma troca de tiros na noite deste sábado (16) na rua Venezuela, na altura da praça Homero Vaz do Amaral, no Jardim América, zona oeste de São Paulo.

As mortes foram confirmadas à reportagem por agentes da Polícia Civil.

As circunstâncias do tiroteio ainda não foram detalhadas pela SSP (Secretaria da Segurança Pública).

A policial teria sido baleada por um dos homens que depois acabou morrendo. Assim que ela foi atingida, o agente que a acompanhava reagiu e atirou contra a dupla. Um deles seria o proprietário da residência e o outro, um vigilante.

A policial foi socorrida e levada para o pronto-socorro da Santa Casa, na Vila Buarque, no centro da capital.

A Folha apurou que, a princípio, a dupla de policiais estaria no local para levantar informações sobre um furto em uma casa na região.

Os policiais estariam tentando obter imagens de câmeras de monitoramento quando o morador e o vigilante passaram a atirar contra a policial. Uma das hipóteses é que eles tenham achado que a policial pudesse fazer parte de alguma quadrilha. Teria sido nesse momento que o policial, para proteger a parceira, atirou contra os dois homens.

A ocorrência deverá ser registrada no DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa).

