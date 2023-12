SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chuva rápida e com fortes ventos que atingiu a capital paulista e as cidades da região metropolitana na tarde deste domingo (17) causou a queda de 79 árvores, segundo dados da Defesa Civil estadual. Ninguém ficou ferido.

Os ventos, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura, chegaram a 57,4 km/h no aeroporto Campo de Marte, na zona norte da cidade, e a 75,9 km/h no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana.

Na rua Bartolomeu Faria, na Vila Albertina, na zona norte, uma árvore de grande porte tombou, interditando parte da via. Os galhos da árvore atingiram a fiação.

A capital entrou em estado de atenção para alagamentos por pouco mais de uma hora -- entre 12h50 e 14h06. Houve queda de granizo em Santana.

Somente em Pinheiros, na zona oeste, choveu 22,6 milímetros, seguido por Tremembé, na zona norte, onde foi constatado índice pluviométrico de 21,4 mm, de acordo com registros do CGE. A Defesa Civil aindas registrou 49 mm de chuva em Guarulhos, na região de Cidade Aracília.

A segunda-feira (18) deve ser de sol, calor e chuvas isoladas e rápidas no final do dia. A máxima deve chegar aos 32°C, segundo o CGE.