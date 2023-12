SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado federal Alexandre Leite (União Brasil) tem porte de arma federal por ser parlamentar e, como pratica tiro esportivo, também tem registro de CAC (colecionador, atirador e caçador), de acordo com seu assessor de imprensa.

Leite matou um assaltante no último sábado (16) durante uma tentativa de roubo no cruzamento da marginal Pinheiros com a avenida Interlagos, na zona sul de São Paulo. Ele é filho de Milton Leite (União Brasil), vereador e presidente da Câmara Municipal de São Paulo.

A Folha de S.Paulo pediu uma entrevista ao deputado federal, mas o assessor disse que Leite não quer mais falar sobre o assunto. Ele estava no carro, acompanhado da mulher, quando houve a tentativa de roubo.

Questionado, o assessor não soube dizer desde quando Leite possui o porte de arma.

O deputado está em seu terceiro mandato consecutivo. O porte de arma a parlamentares é previsto em decreto federal publicado em 1997, e o registro deve ser expedido pela Polícia Federal.

O porte federal permite o transporte irrestrito de armas.

Leite é integrante da Frente Parlamentar da Segurança Pública, conhecida como bancada da bala, na Câmara dos Deputados. Ele foi relator de um projeto de lei que propõe reduzir a idade mínima para porte de 25 para 21 anos, entre outras flexibilizações em relação ao uso de armas no país.