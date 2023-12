SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois criminosos foram mortos por um policial militar à paisana durante um assalto a passageiros de um ônibus, na noite de terça-feira (19), na Baixada Fluminense. Um passageiro ficou ferido na ação.

O coletivo, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, faz a linha 800 (Madureira x Nova Aurora) e passava pela rodovia Presidente Dutra, no km 176, na altura de São João de Meriti, quando dois criminosos anunciaram um assalto. Um militar à paisana estava no ônibus e reagiu.

Houve troca de tiros, que causou pânico e gritaria entre os passageiros, que se jogaram no chão para se protegerem do fogo cruzado.

O policial militar conseguiu atingir os dois criminosos que morreram ainda no local. Um passageiro ficou ferido, mas não foi informado de onde partiu o tiro que o acertou. Ele foi socorrido para a UPA Jardim Íris e depois transferido para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.

A Folha de S.Paulo questionou a Secretaria de Saúde sobre o estado de saúde dele na manhã desta quarta (20), mas ainda não recebeu resposta.

O militar não ficou ferido e foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos a respeito do caso.

O ônibus ficou com diversas marcas de tiros e passou por perícia na madrugada.

Segundo a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, a DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense) foi acionada e investiga o caso. Testemunhas serão ouvidas e demais diligências serão realizadas para esclarecer os fatos.