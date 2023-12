SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Dois homens invadiram uma sala em um prédio comercial, fizeram um buraco na parede e invadiram uma joalheria na madrugada desta segunda-feira (18) em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar de Goiás, os bandidos arrombaram os cofres da loja, furtaram as joias e fugiram pelo lado externo do edifício, usando uma corda e equipamentos de rapel.

Dois suspeitos, de 20 e 30 anos, foram identificados e presos nesta terça-feira (19) em uma ação conjunta que envolveu a Polícia Militar de Goiás, Polícia Militar de São Paulo e Polícia Rodoviária Federal.

Eles não tiveram seus nomes divulgados, mas a polícia informou que ambos possuem ficha criminal por suspeita de furto e fariam parte de uma quadrilha especializada no roubos.

A polícia informou que ambos são de São Paulo e estavam em Goiânia desde 6 de dezembro, onde alugaram um apartamento para planejar o crime. A prisão aconteceu no estado de São Paulo.

Durante as investigações, os policiais descobriram que os homens realizaram visitas à joalheria furtada e tinham informação privilegiada. Imagens de câmeras de segurança foram utilizadas para auxiliar na identificação dos suspeitos.