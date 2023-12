SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - LEm São Paulo, o trecho entre as estações Brás e Tatuapé da linha 12-Safira, da CPTM, ficará interditado de 26 de dezembro até 25 de fevereiro.

A circulação será interrompida para obras de instalação de novos aparelhos de mudança de via em X. O novo sistema permitirá que os trens da Linha 12-Safira utilizem quase que simultaneamente as plataformas 6 e 7 da Estação Brás, melhorando a circulação no trecho entre Tatuapé e Brás, segundo a CPTM.

Os passageiros poderão utilizar outras linhas de metrô e trem como alternativa. A Linha 11-Coral, da CPTM, faz o mesmo trajeto e terá seus horários de pico estendidos. A Linha 3-Vermelha, do Metrô, passa por outras duas estações durante o trajeto e estará liberada de forma gratuita durante o período de obras.

Ônibus da operação PAESE farão o percurso entre Brás e Tatuapé durante o todo o horário de circulação dos trens. Para a usar os ônibus, será necessário pegar uma senha após o desembarque do trem e antes da saída da estação. Os pontos de parada dos ônibus serão na Rua Domingos Paiva, nº 152 e na Rua Catiguá, Terminal Norte.

Tags:

CPTM