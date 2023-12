RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O médico neurologista Ângelo Castro Cordeiro Lima foi encontrado morto no quintal de casa, na tarde de terça (19), em Arraial do Cabo, Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. O suspeito do crime foi preso ainda no local, com duas armas. Segundo agentes que atenderam a ocorrência, o suspeito aparentava ter utilizado crack.

Em nota, a corporação afirmou que policiais do 25ªBPM (Cabo Frio) chegaram ao imóvel, no Pontal do Atalaia, e encontraram o corpo do médico carbonizado.

Ainda no local, um outro homem foi encontrado com duas armas. Houve confronto e o suspeito que foi atingido por disparo de arma de fogo. Nenhum policial se feriu.

A principal linha de investigação da Polícia Civil é a de que o suspeito tenha invadido a casa para um assalto e acabou matando o médico. A perícia apontou como causa da morte do neurologista ferimentos na cabeça.

Ainda de acordo com testemunhas, o suspeito é conhecido por comprar crack próximo ao local. Não se sabe a quem pertencia as armas encontradas com ele.

Na delegacia, o suspeito autuado em flagrante por homicídio. Ele segue internado sob custódia. Em nota, a Polícia Civil disse que "o caso é investigado pela 132ª DP (Arraial do Cabo), que realiza diligências para esclarecer todos os fatos".