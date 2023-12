SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Toffoli suspende multa de R$ 10 bilhões da J&F, Congresso promulga reforma tributária, "megadecreto" de Milei e outras notícias para começar esta quinta-feira (21).

MERCADO

Toffoli suspende multa de R$ 10 bilhões de acordo de leniência da J&F. Grupo empresarial de Joesley e Wesley Batista terá acesso a mensagens trocadas por procuradores.

CONGRESSO NACIONAL

Congresso promulga reforma tributária após mais de três décadas de discussão. Sessão simboliza substituição do sistema tributário atual e adesão a modelo que unifica impostos.

CONGRESSO NACIONAL

Senado aprova principal medida de receita de Haddad na reta final do ano; texto vai a sanção. Governo fez acordo para destravar MP que altera as regras de benefícios do ICMS.

ELEIÇÕES 2024

Congresso faz ofensiva para ampliar verbas políticas bilionárias em ano eleitoral. Elevação de emendas recordes para R$ 53 bi e fundão turbinado para 2024 ganham destaque em detrimento de ações de Lula.

JUSTIÇA

Drogas, aborto e união homoafetiva devem ser frentes de tensão entre Senado e STF em 2024. Com perfil de garantia de direitos fundamentais, ministros devem entrar em novos embates com o Legislativo; descriminalização do porte deve ser o primeiro.

YANOMAMI

Menina yanomami de 11 anos é vítima de estupro coletivo em Boa Vista. Estado de saúde da criança é estável; quatro indígenas são suspeitos do crime, sendo dois menores.

RIO

Irmão de Cláudio Castro é alvo em operação da PF no Rio. Segundo a polícia, foram encontrados R$ 128 mil na casa de suspeito; governador critica investigação.

MERCADO

Milei anuncia 'megadecreto' com mais de 300 medidas de desregulação da economia. Presidente da Argentina faz anúncio em rede nacional e diz que 'está proibido proibir exportações'.

TRÂNSITO

Novo acesso para Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, é liberado. Mesmo inacabado, trecho de 8 km evita que motorista passe pelo centro de Caraguatatuba; a partir de 8 de janeiro, obras voltam à noite.

TELEVISÃO

Band escolhe substitutos de Glenda Kozlowski e Zeca Camargo no 'Melhor da Noite'. Rodrigo Alvarez e Pâmela Lucciola estarão à frente da atração durante as férias da dupla titular em janeiro.

CULTURA

Quem é Lucas Anderi, estilista que fez o vestido de noiva de Larissa Manoela. Empresário libanês é conhecido pela alta sociedade paulistana e participou do programa Esquadrão da Moda.

BICHOS

Elefante-marinho que circula entre humanos preocupa autoridades na Austrália. Apelidado de Neil, animal passeia por casas e estradas e dorme no quintal de habitantes locais.