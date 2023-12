SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um adolescente de 15 anos foi baleado no abdômen na madrugada desta sexta-feira (22) após reagir a um assalto em Perdizes, na zona oeste de São Paulo.

Jovem entrou em luta corporal com criminoso após entregar o celular. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o assaltante se aproximou da vítima com uma moto e atirou no adolescente após entrar em confronto com ele.

Após ser baleado, o adolescente foi agredido por outros dois comparsas. Essa dupla acompanhava o assalto à distância. Eles estavam em outras duas motos e fugiram com o primeiro suspeito após as agressões.

Vítima foi levada ao Hospital das Clínicas, onde segue internado. O UOL entrou em contato para saber o estado de saúde do adolescente. Em caso de manifestação, esse texto será atualizado.

A Polícia Civil investiga a ocorrência para identificar e prender os suspeitos. O caso foi registrado pelo 91ª DP, na Vila Leopoldina.