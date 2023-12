SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rodízio de veículos em São Paulo será suspenso a partir da próxima terça-feira (26). A medida fica em vigor até a sexta-feira (5), de acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito.

Neste período, no entanto, continua a valer o rodízio de placas para caminhões e as demais restriçõespara veículos de grande porte: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento.

O sistema de rodízio voltará a vigorar a partir da segunda-feira (8). A restrição vale para circulação de veículos no chamado Anel Viário da cidade nos períodos da manhã, das 7h às 10h, e da tarde, das 17h às 20h, que são considerados horários de picos no trânsito.

Durante os horários do rodízio, os veículos ficam impedidos de circular no centro expandido, incluindo as vias que delimitam o chamado Minianel Viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D´Escragnole Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello e Salim Farah Maluf.

Quem desrespeita os locais e horários não permitidos pela regulamentação prevista no Código de Trânsito Brasileiro comete infração de trânsito de nível médio, resultando em multa no valor de R$ 130,16 e acréscimo de quatro pontos no prontuário do motorista.