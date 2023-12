SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um bebê de um ano e quatro meses morreu nesta quinta-feira (21) em Linhares (ES) após ter sido esquecido pelo pai dentro do carro.

Menino ficou cerca de três horas dentro do carro. O pai dele estacionou o veículo no início da tarde em uma rua no centro da cidade e foi trabalhar. Uma mulher que passava pelo local pediu ajuda ao ver a criança sozinha. Ao se dar conta de que havia esquecido o bebê, o pai também apareceu.

O bebê foi socorrido pelo pai para um hospital particular, onde a morte foi confirmada. A Polícia Científica foi acionada e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Homem compareceu à delegacia espontaneamente para prestar esclarecimentos e foi liberado. A Polícia Civil informou que não foram identificados indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso.

