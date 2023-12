SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 40 anos cometeu duplo homicídio contra familiares e, durante a fuga, se envolveu em um acidente com outros dois carros no Distrito Federal. Ele foi preso pela Polícia Militar.

Um homem matou o irmão e o sobrinho a facadas na QR 321, no bairro Samambaia, na manhã desta sexta-feira (22). As vítimas tinham 16 e 42 anos. Uma delas foi encontrada no lote residencial e outra em via pública, segundo a Polícia Civil do DF.

O suspeito roubou um carro e, durante a fuga, invadiu a contramão. O homem bateu o Renault Sandero dourado que dirigia de frente com outros dois carros na BR-060, na altura do km 10, sentido Goiânia.

Policiais militares encontraram a faca usada no crime dentro do veículo. O homem quebrou as duas pernas no acidente e foi levado para o Hospital Regional de Ceilândia, segundo o Corpo de Bombeiros.

Vítimas do acidente de carro também precisaram de atendimento. Duas senhoras foram levadas para o hospital, uma delas com suspeita de fratura no ombro direito. Um homem que dirigia o outro carro envolvido no acidente não se feriu.

O homem está preso e a Polícia Civil está investigando o crime. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros disseram que a Polícia Rodoviária Federal ficou responsável pelo caso da colisão. A PRF foi procurada pela reportagem, mas não retornou ao contato. Em caso de resposta, o texto será atualizado.