PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Com previsão de público de 2,2 milhões de visitantes, cerca de 17,5% do estimado para visitar a principal cidade turística do Rio Grande do Sul ao longo de um ano, Gramado comemora neste final de 2023 "o melhor Natal dos últimos dez anos", conforme a Gramadotur, entidade que organiza o Natal Luz

O número vem apesar de uma queda acentuada na proporção de turistas da região Sul, especialmente do próprio Rio Grande do Sul.

Gramado se orgulha de o Natal Luz ter sido o primeiro evento turístico de grande porte a ter ocorrido em 2020, ano de restrições pela Covid.

Os organizadores acreditam que 2023 é a temporada que sela de uma vez por todas a retomada do setor em direção a números anteriores à pandemia, com a cidade voltando a apresentar um número anual crescente de turistas em cerca de 10%.

O crescimento, todavia, não veio sem desafios. Em 23 de novembro, a chuva intensa na serra gaúcha fez com que um prédio de cinco pavimentos e mais de 3,3 mil metros quadrados de área construída desabasse na cidade e preocupasse todos os moradores do bairro Três Pinheiros, a cerca de 3 quilômetros do centro de Gramado.

Acostumados a monitorar qualquer sobressalto nos números de turistas, a Gramadotur constatou que o episódio teve impacto negativo na venda de ingressos para as atrações da cidade em apenas três dias.

Já o impacto econômico das sucessivas enchentes, que mataram mais de 50 pessoas no RS em setembro e voltaram a castigar o estado em novembro, pode ter sido mais significativo.

"O nosso estado costumava ser o terceiro com maior número de visitantes, depois de São Paulo e Rio. Em 2023, é apenas o sétimo colocado. Ainda precisamos investigar esses dados, mas nosso primeiro palpite é que as enchentes tiveram um impacto econômico em muitas regiões e afetou o turismo", diz Rosa Helena Volk, presidente da Gramadotur.

Hoje, se encontram mais turistas pernambucanos, estado a 3.800 quilômetros de Gramado, do que do Rio Grande do Sul nas ruas de Gramado. À frente dos gaúchos, o ranking dos estados que mais enviam turistas a Gramado é composto por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Paraná.

Para melhor analisar a queda do número de visitantes do próprio RS, a entidade pretende esmiuçar os dados coletados com a detalhada pesquisa que a rede hoteleira faz com turistas nos três principais meses da temporada de verão na serra gaúcha: novembro, dezembro e janeiro.

Segundo estimativa da Confederação Nacional dos Municípios, somente a enchente de setembro causou prejuízo de R$ 1,3 bilhão no RS, atingindo direta ou indiretamente 3,5 milhões de pessoas.

Além do impacto direto das enchentes no bolso dos gaúchos, elas podem ter dificultado o acesso propriamente dito à cidade, dado que o turista gaúcho costuma acessar Gramado por via terrestre, pelas rodovias.

Outro dado que reforça essa percepção é a queda de Santa Catarina no mesmo ranking, estado que também foi atingido com as chuvas em 2023 e cujos turistas também se deslocam a Gramado de carro.

Tipicamente o quinto ou sexto com mais visitantes, o estado foi o nono que mais enviou turistas a Gramado em 2023. SC teve menos de 50 dias sem chuva em 2023.

O Natal Luz de Gramado se estende além do feriado desta semana, com espetáculos até 21 de janeiro. Os shows mais disputados são A Fantástica Fábrica de Natal e o Nativitaten, ambos têm ingressos a partir de R$ 138, disponíveis para compras no site do evento. Além da programação temática de Natal, Gramado se tornou recentemente um polo de parques temáticos.

Assim que o Natal Luz se encerrar, Gramado dá seguimento ao intenso calendário turístico com o 10º Gramado In Concert, festival de internacional de música clássica em que a cidade recebe orquestras e outros músicos eruditos de diferentes países para concertos e recitais em espaços públicos. Na edição de 2022 foram 47 apresentações em 9 dias. Em 2023, o evento ocorre entre 26 de janeiro e 3 de fevereiro.