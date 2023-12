SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A PM prendeu dois suspeitos e libertou três reféns trancados em um caminhão roubado em Vargem Grande do Sul (SP) na madrugada deste sábado (23).

A ação começou quando dois homens armados abordaram um caminhão com uma carga de medicamentos na Rodovia Hélio Moreira Sales, segundo a PM. Após render o motorista, a dupla transferiu a carga para outro veículo.

O motorista e um casal que presenciou a cena feitos reféns foram amarrados e trancados dentro do caminhão. O veículo foi abandonado em uma área de mata.

Horas depois do crime, PMs em patrulhamento abordaram um veículo onde estavam os dois suspeitos. Com eles, apreenderam caixas de medicamento e notas fiscais de uma empresa de São José do Rio Pardo.

Após contato com a empresa, os policiais militares rastrearam o caminhão com o auxílio do sinal do GPS e libertaram as vítimas, que haviam sido amarradas dentro do veículo. Nenhuma delas estava ferida. A polícia agora tenta identificar outros suspeitos que participaram da ação.