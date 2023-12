SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião monomotor caiu em Jaboticabal, no interior de São Paulo, na manhã deste sábado (23). Ao todo, cinco pessoas morreram, segundo o Corpo de Bombeiros da cidade.

Entre as vítimas está uma criança de quatro anos, além de três homens e uma mulher adultos. Os bombeiros confirmaram a identidade de apenas uma vítima: é o empresário Delcides Menezes Tiago, dono de uma ótica na cidade de Monte Alto, vizinha a Jaboticabal.

Os bombeiros foram acionados às 9h05 para atender a ocorrência da queda de um avião de pequeno porte. A aeronave aterrissou na praça das Jabuticabeiras, no bairro Jardim Universitário, um local cercado por casas.

Por volta das 10h40, bombeiros ainda trabalhavam no local e buscavam mais vítimas em meio à fuselagem. Não havia certeza se todas as vítimas estavam na aeronave ou se alguém morreu ao ser atingido em solo.

Segundo um sargento do Corpo de Bombeiros, já havia representantes da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) no local do acidente pouco mais de uma hora após a queda do avião. Os bombeiros não souberam informar o prefixo da aeronave, que foi apagado pelo fogo.

Chovia fortemente no momento da queda do avião. Vídeos publicados em redes sociais mostram destroços do avião pegando fogo debaixo de chuva, com moradores e bombeiros ao redor do local.

Na região de Ribeirão Preto, que está a cerca de 50 quilômetros de Jaboticabal, há inclusive relatos de alagamentos na manhã deste sábado.

A aeronave teria decolado de Monte Alto, segundo os bombeiros, que não confirmaram o destino da viagem. O avião teria feito várias voltas no ar ao redor de Jaboticabal antes de bater contra o solo.