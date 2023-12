SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pessoas negras em cargos de chefia, relação do governo com a Câmara, América Latina em ciclo eleitoral e outras notícias para começar este domingo (24).

ECONOMIA

Número de pessoas negras em cargos de chefia cresce, mas barreiras persistem. Pretos e pardos ocupam 36% das posições de liderança, no entanto com 37% menos chance de serem promovidos.

MERCADO

Loja de Natal fatura em 40 dias para cobrir custos de 4 meses. Estabelecimento aposta em diversificação e busca novidades no começo do ano.

POLÍTICA

Relação conturbada de Lula com Câmara teve até ministro oferecendo cabeça ao centrão. Parlamentares avaliam que altos e baixos continuarão em 2024 se governo não mudar articulação política.

MUNDO

Após ano com surpresas na política, América Latina entrará em intenso ciclo eleitoral em 2024. Região viu imprevisibilidade dos resultados virar regra e violência impactar países antes pacíficos.

POLÍTICA

Lula prepara discurso de Natal em que defende 'virar página do ódio', na contramão de falas recentes. Presidente também deve pregar reconciliação de famílias, mas declarações recentes estimulam polarização.

MUNDO

Putin sinaliza discretamente que está aberto a cessar-fogo na Ucrânia, diz jornal. Kremlin manifesta interesse em chegar a acordo para pôr fim à guerra, desde que ainda possa declarar vitória.

COTIDIANO

Sorriso, capital do agro, vira epicentro de guerra de facções no Centro-Oeste. Comando Vermelho e PCC se enfrentam na rica cidade de Mato Grosso desde o ano passado, em batalha que já resultou em mais de cem mortes.

ESPORTE

Maior vencedor do Mundial, Guardiola completa lista de títulos no Manchester City. Triunfo no Mundial de Clubes faz do treinador campeão de tudo no clube inglês dos Emirados Árabes Unidos.

COTIDIANO

Rei do fetiche brasileiro é coroado em São Paulo. Casa noturna abriga campeonato de performances sexuais.