SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu uma fábrica de tecidos no bairro da Água Rasa, na zona leste de São Paulo, na noite deste domingo (24), véspera de Natal. Parte da estrutura do prédio cedeu, e equipes de bombeiros ainda estavam mobilizadas para apagar o fogo na manhã desta segunda-feira (25).

Ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros ainda não tem informações sobre a causa do incêndio.

O fogo começou por volta das 21h de domingo. Ao todo, 12 equipes dos bombeiros foram mobilizadas para atender a ocorrência, na rua Itaperima.

Pouco depois das 7h desta segunda-feira, cerca de dez horas após o início do incêndio, a corporação publicou um vídeo nas redes sociais mostrando um bombeiro no combate ao fogo. As imagens mostram o interior da fábrica ainda tomado pelas chamas.

"Equipes permanecem no combate ao incêndio em indústria", informou. Às 11h, por telefone, o Corpo de Bombeiros disse que não havia novas informações.