SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem incendiou a casa da família em Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, na véspera de Natal após o fim do relacionamento com sua companheira.

A mulher disse à polícia que ele chegou bêbado na madrugada de domingo. Por volta das 10h, eles tiveram uma discussão assim que ela voltou da igreja.

Juntos há três anos, eles já estariam separados, embora vivendo na mesma casa. Ela contou que havia conseguido o dinheiro para alugar uma nova residência, mas o marido insistia em se mudar também.

Diante da negativa da mulher, ele teria ateado fogo em uma espuma de colchão. Com o objeto em chamas, ele teria espalhado o fogo pela casa. Ela chegou a sofrer queimaduras superficiais ao tentar salvar alguns documentos.

Além dos dois, morava na residência a filha do casal e três filhos dela. Ela é mãe de adolescentes de 12 e 14 anos e uma criança de 8. A filha do casal tem um ano e meio.

Ao UOL, a polícia civil informou que o homem foi preso. As identidades não foram reveladas.