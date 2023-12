SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Justiça do Distrito Federal autorizou a prisão de quatro pessoas, incluindo um membro do MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios), após suspeita de participação em um desvio de R$ 140 mil da DFTrans (Transporte Urbano do Distrito Federal).

O analista prestaria "consultoria" para a organização criminosa. "Os valores foram creditados nas contas da esposa e da mãe do analista, além do pagamento de uma fatura de cartão de crédito do servidor", diz a Polícia Civil em nota.

O dinheiro teria sido desviado do extinto sistema de bilhetagem da DFTrans. "Nas buscas, os policiais encontraram inúmeros recibos de pagamento feito ao analista do MPDFT entre 2017 e 2019, totalizando pelo menos R$ 140 mil", diz a polícia.

A Polícia Civil de Goiás confirmou que busca o paradeiro do homem desde o dia 25. Analista do Ministério Público, ele fugiu quando a Operação Old West foi deflagrada, na semana passada.

Esposa do servidor foi detida nesta terça-feira (26). A mulher ?que havia sido presa temporariamente? estava em prisão domiciliar em Brazlândia usando tornozeleira eletrônica.