- Com previsão de ressaca, Rio pode ter ondas de até 3 metros de altura

A Marinha do Brasil emitiu um alerta sobre o risco de ressaca para o litoral do Rio de Janeiro. A previsão é que entre as 21h desta terça-feira (26) e as 12h de amanhã (27) a cidade tenha ondas com alturas de 2,5 metros a 3 metros de altura. Também foi comunicada a chegada de ventos de intensidade forte a muito forte para esse mesmo período.

A partir do prognóstico, o Centro de Operações da Prefeitura fez algumas recomendações de segurança para os que vivem ou circulam próximo das áreas marítimas.

• Evitar o banho de mar em áreas que estejam em condições de ressaca;

• Evitar a prática de esportes no mar;

• Não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca;

• Os frequentadores de praias devem seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;

• Os pescadores devem evitar navegar durante o período de ressaca;

• Evitar trafegar de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo a ciclovia;

• Não entrar no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, acione imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Segundo o Alerta Rio, plataforma meteorológica da prefeitura, a previsão do tempo para hoje é de pancadas isoladas de chuva moderada, ocasionalmente forte. São esperados raios, ventos moderados a fortes (72 km/h) e temperatura máxima de 36ºC. A máxima de sensação térmica foi registrada às 8h da manhã em Guaratiba, Zona Oeste da cidade, área que registrou 47,2°C.

Ressaca

O Corpo de Bombeiros explica em nota que a ressaca é uma elevação anormal do nível do mar na costa, com a presença de fortes correntes de retorno, aquelas que puxam para o fundo, e também de ondas acima da média, podendo provocar inundação costeira, erosão e a destruição de estruturas em alguns casos.

A corporação orienta aqueles que estiverem em pedras, costões e praias, que tomem muito cuidado, pois ondas que não tinham alcance, podem surpreender e causar acidentes e até mesmo a morte. A nota ressalta que está monitorando as condições e pronta para atuação, caso seja necessário.

