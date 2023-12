SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma criança de um ano foi baleada no rosto com munição de plástico disparada por um policial militar no Itaim Paulista, zona leste da cidade de São Paulo, enquanto era transportada pelo pai numa motocicleta.

O caso aconteceu no início da madrugada de terça-feira (26), e foi registrado como tentativa de homicídio. A menina foi levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Dr. Júlio Tupy, e encaminhada ao Hospital Tide Setúbal.

O projétil de plástico, usado em armas de airsoft, não pertence ao arsenal da Polícia Militar. O material, junto com imagens de câmera de segurança que registraram o disparo, foi encaminhado para perícia.

No vídeo divulgado pela TV Globo, o motorista da viatura da Polícia Militar seguia em baixa velocidade por uma rua quando parou o veículo e disparou contra uma moto que passava no sentido contrário.

A imagem não mostra abordagem ou ordem de parada antes do disparo. Depois de atirar, o agente conduziu a viatura no mesmo sentido.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o caso foi registrado como tentativa de homicídio no 50° DP (Distrito Policial), e a investigação é conduzida pelo 67° DP (Jardim Robru). A Polícia Militar instaurou um inquérito policial militar, e a corregedoria da corporação foi acionada para providências administrativas.

"Todas as circunstâncias do caso são rigorosamente apuradas pela Polícia Civil e Militar. Na ocasião, um homem de 29 anos estava em uma motocicleta com sua filha, de 1 ano, quando, ao passar por uma viatura da Polícia Militar, ouviu dois disparos", diz a nota da secretaria.

A pasta não disse se identificou o agente que aparece no vídeo fazendo o disparo nem se houve justificativa para o tiro que feriu o bebê.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, a família não autorizou a divulgação do estado de saúde da criança.