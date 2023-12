SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O empresário Jacob Barata morreu na manhã desta quarta-feira (27), aos 91 anos, no Rio de Janeiro.

Barata estava internado no Hospital Copa Star. A morte foi confirmada pelo hospital, mas a causa não foi divulgada.

Conhecido como o "Rei dos Ônibus", o empresário foi dono de império de companhias do Grupo Guanabara. O bloco empresarial é um dos maiores conglomerados de transporte de passageiros do Brasil.

São mais de 20 empresas que fazem transporte urbano, intermunicipal e interestadual, distribuídas em ao menos oito estados. Só no Rio, a família Barata controla 11 empresas.

Natural de Belém, o magnata nasceu em 13 de agosto de 1932. Ele passou a infância na capital do Pará e, aos 18 anos, começou sua carreira no Rio no ramo de transportes.

Em 2018, um dos filhos do empresário foi alvo de denúncia do MPF sobre esquema de propina. Em depoimento à Lava Jato em 2018, Jacob Barata Filho disse que pagou até R$ 145 milhões em propina ao ex-governador Sérgio Cabral, por meio da Fetranspor (Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro), entre os anos de 2010 e 2016.

Tags:

Rio Janeiro