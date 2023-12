SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A delegada Karen Langkammer, que teve o pé ferido após o disparo de um policial em um bar no Distrito Federal, teve alta hospitalar e falou sobre o caso em uma rede social.

Karen foi liberada do hospital na noite de ontem, por volta das 20h: "Finalmente estou em casa''. Ela foi atingida durante a madrugada ao tentar conter um policial civil que agredia a mulher que o acompanhava em um bar.

A delegada contou que precisou levar pontos no dedo do pé. Ela ainda passará por um procedimento cirúrgico, mas disse estar bem e agradeceu o carinho recebido.

O agente da Polícia Civil foi filmado puxando o cabelo de uma mulher, com quem ele estava no bar. As imagens foram gravadas por volta da 0h30 na Maverick's Choperia, em Vicente Pires.

A delegada Karen Langkammer tentou intervir, mas foi atingida por um disparo no pé. Outras pessoas que estavam no estabelecimento também tentaram conter o homem, que teve a camisa rasgada durante a confusão.

O agente efetuou dois disparos e fugiu do local. A Polícia Militar encontrou o homem nas proximidades e o conduziu à 8ª Delegacia de Polícia.

O policial civil foi autuado por lesão corporal, disparo de arma de fogo e vias de fato.