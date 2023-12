SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou nesta quinta-feira (28) uma operação para prender suspeitos de integrar um grupo de extorsão na internet.

Quadrilha extorquia pessoas que acessavam conteúdo sexual. Os grupos em aplicativos de mensagens eram criados pela própria quadrilha para atrair as vítimas.

Vítimas são, em sua maioria, pessoas que ocupam cargos públicos ou familiares de autoridades públicas. "Após identificar vítimas que possuíam tais características, os criminosos aprofundavam as pesquisas por meio de acesso indevido em bases de informações sigilosas pertencentes à segurança pública", informou a Polícia Civil.

Criminosos exigiam dinheiro por meio de Pix para deixar as vítimas em paz. Os policiais cumprem cinco mandados de busca e apreensão e prisões temporárias em São Paulo e na Bahia. A operação teve apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça.

Suspeitos têm conexões com facções criminosas. Foi constatado que eles operavam em Salvador e Feira de Santana (BA) e São Paulo.