A tubulação de gás de uma escola em Bangu, no Rio de Janeiro, explodiu na madrugada desta quinta-feira (28) após um homem tentar furtar cobre. O suspeito sofreu graves queimaduras -não há outros feridos relatados até o momento.

A cozinha do colégio foi destruída com a explosão e paredes desmoronaram. Nas redes sociais, o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, divulgou imagens e vídeo de como ficou o local.

A perícia feita pela Defesa Civil não constatou dano estrutural na unidade escolar, diz nota da secretaria de Educação. A pasta lamentou o caso e afirmou que a infraestrutura está sendo avaliada para iniciar as obras o quanto antes (leia mais abaixo).

"A explosão foi gerada quando ele [suspeito] cortou a tubulação de gás para roubar um cobre", afirmou Ferreirinha. O caso aconteceu no Ciep Professora Célia Martins Menna Barreto.

O suspeito ficou com cerca de 90% do corpo ferido e foi preso em flagrante, segundo a Polícia Civil. Ele foi encaminhado a um hospital da região - não há mais detalhes do estado de saúde do homem.

Apesar da polícia citar um suspeito, a equipe da prefeitura diz ter encontrado outro par de chinelos no local. "Testemunhas estão sendo ouvidas", diz nota.

RECONSTRUÇÃO DEVE CUSTAR R$ 700 MIL, DIZ SECRETÁRIO

Ferreirinha estima que a reforma da escola custe cerca de R$ 700 mil. "Quero tranquilizar nossa comunidade escolar que o prefeito Eduardo Paes já aprovou a obra emergencial", disse.

O secretário afirma que os alunos não serão prejudicados e que vão iniciar a obra o quanto antes para não impactar o início do ano letivo de 2024. "É surreal que a gente tenha que ocupar nosso tempo com isso devido a uma violência sem igual", disse Ferreirinha.