SÃO PAULO. SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pessoas que acompanhavam a ressaca do mar em Ventura, na Califórnia, foram surpreendidas por uma onda que avançou sobre a calçada. Uma caminhonete foi arrastada e 8 pessoas ficaram feridas de acordo com os bombeiros.

As ondas alcançaram 6 metros de altura na quinta e invadiram as ruas que ficavam próximas a faixa de areia da cidade norte americana.

A ressaca causou enchente e prejuízos a estabelecimentos comerciais e residências. A expectativa é de o tempo ruim persistir até amanhã com previsão de ondas de até 4,5 metros.

Vários resgates aconteceram no mar por causa do mar agitado. A situação levou as autoridades locais a fecharem o píer de Ventura.

Outras praias da Califórnia também estão em estado de alerta por causa da ressaca.