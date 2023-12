SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Compadre Washington, 61, vocalista do grupo É o Tchan, foi internado em Salvador, Bahia, na madrugada desta sexta-feira (29).

O cantor foi internado com desconforto abdominal, de acordo com boletim médico divulgado nas redes sociais do grupo.

Compadre Washington "encontra-se clinicamente estável e foi submetido a exames com achado sugestivo de apendicite aguda", diz o boletim.

Ele segue em "programação cirúrgica" e não há previsão de alta.

Em comunicado também divulgado nos Stories do grupo, o É o Tchan informa que o grupo cumprirá sua agenda de shows e que Beto Jamaica ficará à frente das apresentações até que Compadre se recupere.

Em junho deste ano, o cantor havia passado oito dias internado.