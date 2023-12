SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 23 anos morreu após ser atacado a pauladas durante um roubo em Balneário Camboriú, litoral catarinense. O caso é investigado pela Polícia Civil como latrocínio. A Polícia Militar diz que o autor já foi identificado.

Vítima foi agredida após reagir a assalto. Gustavo Ernst caminhava pelo bairro dos Municípios quando foi abordado pelo suspeito querendo levar sua pochete, informou a PM. Inicialmente, Gustavo reagiu e não permitiu o roubo. Alguns minutos depois, o homem voltou com um pedaço de madeira e golpeou a cabeça da vítima.

Suspeito estava sob efeito de drogas quando abordou Gustavo. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o suspeito do crime já cumpre outra pena em uma penitenciária da região, mas estava em liberdade pelo benefício da saída temporária de Natal.

O crime aconteceu na manhã do dia 26. O caso só chegou ao conhecimento da PM na quarta-feira (27) após a mãe da vítima, que mora no Paraná, chegar à cidade e registrar Boletim de Ocorrência junto a Polícia Civil.

A vítima, ensanguentada no chão, ainda conseguiu fazer uma ligação por vídeo para um amigo. O amigo, que não teve identidade divulgada, após a chamada, passou a procurar por Gustavo em hospitais da região.

No hospital, Gustavo teria dito para o amigo que o homem que o atacou estava com um gorro de Papai Noel. A vítima deu entrada no hospital Ruth Cardoso, no dia do ocorrido, após atendimento do Samu. Na quarta, funcionários do hospital relataram que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu por traumatismo craniano. O hospital Ruth Cardoso afirmou estar sem efetivo para atendimento a imprensa pelo recesso de fim de ano e não deu detalhes da ocorrência.

Com a constatação da morte, a família de Gustavo, que vive no Paraná, foi avisada. Só após a chegada da mãe da vítima a Balneário Camboriú, no dia 27, que um Boletim de Ocorrência foi registrado. A reportagem tenta contato com a Polícia Civil. Se houver retorno, o texto será atualizado.

O SUSPEITO FOI IDENTIFICADO, SEGUNDO PM

A Polícia Militar de Balneário Camboriú disse que conseguiu identificar o suspeito a partir de câmeras de segurança da região.

À reportagem, o 12° Batalhão da PM disse não ter posse das imagens, já que o caso é investigado pela Polícia Civil. Contudo, a PM confirmou que o Samu atendeu um homem sob efeito de drogas e com as mesmas características do suspeito no dia da ocorrência e que, após cruzar as informações, conseguiu chegar à identidade do homem.

O suspeito do crime é usuário de drogas e cumpre pena por furto e lesão corporal. Ainda segundo a PM, o homem estava em liberdade desde o dia 20 de dezembro beneficiado pela saída temporária de Natal. Após o fim do período, ele se apresentou, no dia 27, no Complexo Penitenciário da Canhanduba, em Itajaí. Não foi informado se o suspeito confirmou o crime.

Mesmo cumprindo pena por outro crime, o suspeito poderá responder pelo latrocínio -roubo seguido de morte.

Em uma rede social, a mãe prestou homenagens ao filho e anunciou o sepultamento de Gustavo. O enterro da vítima aconteceu nesta sexta-feira (29), em Londrina, terra natal do jovem.

"Obrigada por cada milésimo de segundo que tive o privilégio de ser sua mãe", disse Rachel Ernst, mãe da vítima.