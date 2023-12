SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Motoristas com destino ao interior e litoral de São Paulo enfrentam congestionamentos em diferentes rodovias do estado nesta sexta-feira (29), último dia útil de 2023.

Principal acesso à Baixada Santista, o sistema Anchieta-Imigrantes tem trânsito carregado em diversos pontos devido ao excesso de veículos, com formação de filas nas praças de pedágio.

Boletim emitido às 17h pela concessionária Ecovias indica que rodovia dos Imigrantes segue congestionada no sentido litoral, do km 35 ao km 53, e no sentido São Paulo, do km 55 ao km 48.

Também há congestionamento na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, no sentido Praia Grande, do km 288 ao km 292.

Motoristas ainda enfrentam trânsito congestionado em alguns dos principais acessos ao litoral norte do estado.

O transito é intenso na rodovia Oswaldo Cruz, que liga a Taubaté, no Vale do Paraíba, até a cidade de Ubatuba, segundo verificação das 18h15 pelo DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo).

Alternativa para acessar o litoral norte, a rodovia Mogi-Bertioga piora sua condição de tráfego neste início de noite, passando de intenso para lento, diz o DER-SP.

A rodovia dos Tamoios apresenta tráfego intenso nos trechos de planalto e de serra, mas com fluxo livre, segundo notas emitidas pela concessionária Tamoios entre 18h e 18h20.

Ao chegar à região costeira, porém, condutores encaram congestionamento na rodovia Doutor Manuel Hipólito Rego, autoestrada que liga São Sebastião a Ubatuba.

Principal ligação rodoviária entre a capitais paulista e fluminense, a rodovia Presidente Dutra tem tráfego intenso no sentido Rio de Janeiro ao passar pelas cidades de Guarulhos, na Grande São Paulo, e Taubaté, no Vale do Paraíba, informam boletins emitidos por volta de 18h10 pela concessionária CCR RioSP.

Após apresentar trechos de lentidão pela manhã, o corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto tinha tráfego normal nos dois sentidos, segundo atualização das 18h30 da concessionária Ecopistas.

Na saída da Grande São Paulo para o interior do estado, a rodovia Castello Branco tem tráfego lento entre o km 20 e o km 26, informa boletim das 18h05 da concessionária CCR ViaOeste.

Antes de pegar a estrada, veja dicas de como evitar multas e acidentes.

HORÁRIOS DE PICO NAS ESTRADAS PARA O FERIADO DE ANO-NOVO

SISTEMA ANCHIETA-IMIGRANTES

**Saída**

- Sexta-feira: a partir das 11h

- Sábado: das 7h às 13h

_A Operação Descida irá funcionar até sábado (30) em que 7 das 10 pistas serão direcionadas no sentido litoral_

**Retorno**

Segunda: a partir das 16h

_A partir da 1h de segunda (1º) entra em vigor a Operação Subida na qual o motorista pode optar por subir a serra tanto pela pista norte quanto pela pista sul da Imigrantes e também pela pista norte da Via Anchieta. A descida será feita apenas pela pista sul da Anchieta_

SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES

**Saída**

- Sexta-feira: das 15h às 21h

- Sábado: das 9h às 15h

**Retorno**

Segunda: das 14h às 22h

CORREDOR AYRTON SENNA-CARVALHO PINTO

**Saída**

Sexta-feira: das 14h às 19h

**Retorno**

Segunda: das 12h às 20h

SISTEMA CASTELO BRANCO-RAPOSO

**Saída**

- Sexta-feira: das 16h às 20h

- Sábado: das 8h às 13h

**Retorno**

Segunda: das 14h às 22h

SISTEMA DUTRA-RIO-SANTOS

**Saída**

Sexta-feira: das 7h às 21h

**Retorno**

Segunda: das 7h às 20h

RODOVIA FERNÃO DIAS

**Saída**

- Sexta-feira: das 14h às 21h

- Sábado: das 7h às 18h

**Retorno**

Segunda: das 14h às 21h

RODOANEL

**Saída**

Sexta-feira: das 14h às 20h

**Retorno**

Segunda: tráfego normal