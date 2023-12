SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A região central de São Paulo e parte da zona oeste terão alterações significativas no trânsito em razão da corrida de São Silvestre e da festa de Réveillon na avenida Paulista.

A partir das 20h de sábado (30), a avenida será interditada, nos dois sentidos, entre as ruas Teixeira da Silva e da Consolação.

No dia seguinte, véspera de Ano-Novo, todas as vias que compõem o percurso São Silvestre serão bloqueadas a partir das 2h de domingo (31).

A prova esportiva terá início na avenida Paulista, entre as ruas Augusta e Frei Caneca. Serão três largadas seguidas: cadeirantes às 7h25, elite feminina às 7h40 e elite masculina às 8h05.

A corrida, que segundo a prefeitura terá cerca de 35 mil participantes, vai cruzar bairros como Pacaembu, Campos Elíseos e Bela Vista antes de retornar à Paulista, onde fica a linha de chegada.

As alterações no trânsito serão monitoradas pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), que terá 175 agentes nas ruas durante a prova.

Para a realização do evento, serão utilizados cerca de 1.500 cavaletes, 160 cilindros, 30 cones, 65 faixas, 20 banners, 100 rolos de fita zebrada e 600 metros de gradis.

A empresa de trânsito orienta que o público da corrida procure conhecer previamente as vias de acesso e suas alternativas, e que dê preferência ao uso de transporte público.

A partir das 12h, a CET vai avaliar as condições da avenida Paulista para possível liberação do trânsito no cruzamento com a avenida Brigadeiro Luís Antônio --onde termina a São Silvestre.

O trecho da Paulista entre as ruas Teixeira Silva e da Consolação permanecerá interditado durante todo o domingo, para a realização da festa de réveillon. A programação começa às 16h e só termina na madrugada seguinte.

A liberação total da avenida só ocorrerá às 6h do dia 1º.

Veja horários e ruas interditadas

30/12 (sábado):

- A partir das 20h00: Interdição da Av. Paulista entre a Rua Teixeira da Silva e a Rua da Consolação, em ambos os sentidos, sendo permitido transpor a Avenida Paulista em todos os cruzamentos, com exceção da Alameda Campinas entre R. São Carlos do Pinhal e Av. Paulista (Hospital de Base)

- A partir das 22h00: Canalização (gradis) de duas faixas da esquerda na Av. Dr. Arnaldo, sentido centro, entre a Rua Major Natanael e o Túnel José Roberto F. Melhem

31/12 (domingo):

- 02h00: Interdição das vias transversais da Avenida Paulista, com exceção da Rua Bela Cintra, Rua Teixeira da Silva, Rua Carlos Sampaio e Avenida Brig. Luís Antônio

- 05h00: Interdição do Túnel Noite Ilustrada, no acesso à Rua Major Natanae

- 05h30 às 06h00: Interdição do restante do percurso da Corrida

- 12h00: Avenida Paulista permanecerá interditada, nos dois sentidos, entre as Ruas Teixeira da Silva e da Consolação.